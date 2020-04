Coronavirus, in Trentino ancora bilancio drammatico con 8 morti. La curva del contagio resta stabile con un rapporto tamponi/contagi del 9%

TRENTO. ''I numeri ci dicono di altri 8 decessi, 6 di questi nelle Rsa. In più, poi, abbiamo 76 casi di contagio rilevati con 840 tamponi per un rapporto tamponi/contagi del 9%. Un dato buono in termini di progressioni del contagio e questo numero sta scendendo e il livello sotto il 10% è importante. Dopo il periodo pasquale, poi, con il tornare a salire del numero dei tamponi dovrebbe alzarsi anche il numero di contagiati ci auguriamo sarà sempre sul 10%. Intanto il numero di terapie intensive scende a 48 e questo ci rincuora''. Questo il presidente della Provincia Maurizio Fugatti nella quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'evolversi del contagio.

In realtà il contagio resta stabile e non c'è un calo reale come auspicato, più volte, dal presidente

mercoledì 15 aprile rapporto tamponi/contagi: 9%

martedì 14 aprile rapporto tamponi/contagi: 9%

lunedì 13 aprile rapporto tamponi/contagi: 8,2%

domenica 12 rapporto 5,6%

sabato 11 rapporto 8,5%

venerdì 10 rapporto 8%

giovedì 9 rapporto 14%

mercoledì 8 rapporto 10%

martedì 7 rapporto 15,6%

lunedì 6 rapporto 10,5%

domenica 5 rapporto 8,3%

In Trentino i casi salgono 3.881 dall'inizio dell'epidemia in Trentino. E ci sono, purtroppo, un totale di 318 vittime con Covid-1. Sono 2224 le persone positive a Coronavirus in Alto Adige, invece, 221 quelle decedute. Nel quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria altoatesina la situazione al 15 di aprile vede dunque una crescita del numero di casi positivi di 44 unità rispetto alla giornata di martedì 14 e di 4 nuove vittime.