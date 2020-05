Coronavirus in Trentino, ci sono 3 morti. Nessun minorenne positivo. Record di tamponi e i contagi restano sotto il 2%

TRENTO. Sono 34 i nuovi positivi a coronavirus sul territorio provinciale e si registrano, purtroppo, altri 3 decessi. Complessivamente si sale a 5.111 casi e 444 morti da inizio epidemia. Sono stati analizzati 1.978 tamponi (1.191 letti dall'Apss e 787 dal Cibio) per un rapporto contagi/tamponi che si attesta a 1,71% di test positivi. E' il terzo giorno consecutivo sotto la soglia del 2%.

"Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.978 tamponi. E' il dato più alto dall'inizio della pandemia - spiega la nota da piazza Dante - che posiziona la Provincia di Trento al primo posto in Italia se si considera il rapporto fra popolazione residente e numero di tamponi effettuati".

Dalle analisi emergono oggi 3 nuovi casi (secondo la classificazione del Ministero che tiene conto dei sintomi degli ultimi 5 giorni). A questi si aggiungono altri 31 positivi rintracciati attraverso le indagini epidemiologiche. Non ci sono minorenni tra i contagiati. Il totale delle persone che hanno contratto il virus sale dunque a 5.111 casi.

Purtroppo, anche oggi, domenica 10 maggio, si registrano 3 decessi, persone con un età media di 86 anni. "Le morti - aggiunge la Pat - sono avvenute in ospedale, una persona era ospite in Rsa. Sono 10 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 5 a Trento e 5 a Rovereto".

Nel frattempo continua il trend sotto l'1% nel rapporto contagi/tampone in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno analizzato 713 tamponi e solo 2 sono risultati positivi per 0,28%.

Il bilancio complessivo sale a 2.596 casi da inizio epidemia, sono 1.820 i guariti. Nessun decesso registrato e quindi restano 290 le vittime legate a Covid-19, sono 173 i decessi in ospedale e 117 nelle case di riposo.

Nei 7 ospedali dell'Azienda, nelle cliniche private e nella base logistica appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati attualmente 84 pazienti affetti da Covid-19, mentre sono 19 le persone assistite come casi sospetti. Sono 6 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva, 2 gli altoatesini ricoverati in reparti analoghi in cliniche austriache (Qui articolo).