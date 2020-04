Coronavirus in Trentino, nessun contagio nelle ultime 24 ore a Trento, Storo arriva a 100 casi. Un altro morto a San Giovanni di Fassa

TRENTO. Ci sono 4.413 casi e 389 decessi da inizio sul territorio provinciale. Sono 1.560 guariti, mentre sono 2.337 gli attuali infetti. I tamponi analizzati sono 1.328 per un risultato sopra al 3% di test positivi (Qui articolo).

tra

A Trento ci sono 38 deceduti da inizio epidemia, 31 a Pergine e Arco, 29 a Ledro. Sono 18 i morti a Rovereto, 17 a Predazzo, 16 a Dro, 15 a Riva del Garda e 13 a Mezzolombardo e Cavedine, 12 a Pellizzano, 10 a Borgo Chiese e Nomi.

Ottavo decesso con Covid-19 registrato a Brentonico e Pieve di Bono-Prezzo, secondo lutto a Trambileno e settimo a San Giovanni di Fassa.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.465 in isolamento domiciliare, 687 casi in Rsa mentre complessivi riguarda 1.222 persone, 41 nelle case di cura e 19 in strutture intermedie. Sono 209 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 15 in ventilazione semi-invasiva e 28 in ventilazione invasiva. Sono invece 361 i guariti e 1.199 i guariti clinicamente.

Non ci sono nuovi contagi a Trento registrati nelle ultime 24 ore, la città resta così ferma a 546 casi dall'inizio dell'epidemia. Ci sono invece 4 positivi a Cles (66 casi), Ledro (152 casi) e Riva del Garda (139 casi). Più 3 a Mezzolombardo (83 casi) e Rovereto (155 casi).

Ci sono 2 nuovi contagi a Campitello di Fassa (33 casi), Dro (87 casi), Pieve di Bono-Prezzo (71 casi), Porte di Rendena (24 casi).

Un nuovo positivo a Altopiano della Vigolana (15 casi), Avio (7 casi), Bedollo di Pinè (12 casi), Carisolo (10 casi) e Cavalese (77 casi), Cavedine (66 casi), Comano (34 casi), Contà (3 casi), Mazzin (16 casi) e Mezzano (8 casi). E ancora Nago-Torbole (10 casi), Nomi (31 casi), Pergine (229 casi), Pomarolo (12 casi), Stenico (12 casi), Storo (100 casi), Tenna (10 casi), Tenno (17 casi) e Ville d'Anaunia (12 casi).

. Sono(3,1%),(4,4%) e(4,7%),(4,4%) eal 4,9% ( Qui articolo ).

Numeri alti anche a Pellizzano che si porta a 7,2%, quindi Bleggio Superiore (3,4%), Ledro (2,9%), Mazzin (2,7%), Cavedago (2,4%), Predazzo e Nomi (2,3%), Drena e Storo (2,2%), San Giovanni di Fassa e Castello-Molina (2,1%), Spiazzo e Soraga (2%), Arco, Cavedine, Cavalese, Pinzolo e Caderzone (1,9%) e Sella Giudicarie (1,8%). Il tasso a livello provinciale si attesa a 0,77%. Trento si trova a 0,45%, Rovereto a 0,35%, Pergine a 1% e Riva del Garda a 0,7%.