Coronavirus in Trentino, nessun morto per la terza volta da inizio epidemia e il rapporto contagio/tampone ritorna sotto la soglia dell'1%

Il Trentino si porta complessivamente a 5.361 casi e 459 decessi da inizio emergenza coronavirus. Sono 3.969 i guariti o clinicamente guariti. I tamponi analizzati sono stati 1.878 per un rapporto contagio/tampone che scende a 0,80%

TRENTO. Nessun decesso e 15 nuovi infetti, questo il dato di oggi, giovedì 21 maggio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Trentino. A Roma vengono comunicati 10 contagiati.

"Si registra un calo nei ricoveri - spiega Maurizio Fugatti, presidente della Provincia - sono 6 i pazienti ancora in terapia intensiva, 4 a Rovereto e 2 a Trento. Questo è un dato centrale nella politica di gestione della fase 2. A oggi abbiamo effettuato circa 74 mila tamponi che copre il 13,9% della popolazione, però non vuol dire che abbiamo fatto i tamponi a 74 mila cittadini perché ci sono i doppi tamponi e altri controlli".

I tamponi analizzati sono stati 1.878 (1.010 letti da Apss, 524 dal Cibio e 354 dalla Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tampone che scende per la seconda volta da inizio epidemia sotto la soglia dell'1% di test positivi, a 0,80% per la precisione.

Dopo due giorni, il territorio ritorna a non segnalare morti per Covid-19, la terza giornata da quando è cominciata l'emergenza sanitaria.

Giornata ancora da "doppio zero" per l'Alto Adige. Nessun contagio e nessun morto. La situazione è sempre più rassicurante oltre Salorno per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. I dati restano fermi a 2.587 casi e 291 decessi da inizio epidemia.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 784 tamponi, nessuno dei quali è risultato positivo.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 52 pazienti affetti da Covid-19. Altre 27 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 3 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente ci sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria (Qui articolo).