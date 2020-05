Coronavirus in Trentino, un morto e 10 nuovi positivi, anche un minorenne. Rapporto contagi/tamponi a 0,64%

Foto di Piero Falco per Apss

TRENTO. Un decesso e 10 nuovi positivi. Questo il dato di oggi, sabato 23 maggio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Trentino. A Roma vengono comunicati 7 contagiati, quelli che hanno presentato sintomi negli ultimi 5 giorni.

Dopo due giorni consecutivi, la quarta volta da inizio epidemia, senza registrare lutti a causa di Covid-19, si ritorna a piangere un morto legato all'emergenza sanitaria. I tamponi analizzati sono stati 1.563 (572 letti da Apss, 619 dal Cibio e 372 dalla Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tampone che resta sotto la soglia dell'1% di test positivi, a 0,64% per la precisione.

Il Trentino si porta complessivamente a 5.387 casi e 460 decessi da inizio emergenza coronavirus. Sono 4.160 i guariti o clinicamente guariti.

"Dei nuovi contagi uno è in Rsa e 6 a domicilio tra cui un minorenne. In terapia intensiva - commenta l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sono ricoverati 4 pazienti, 2 a Rovereto e 2 a Trento, a cui si aggiungono 29 persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 308 in isolamento fiduciario a casa".

Zero contagi e zero decessi in Alto Adige. Dopo i tre casi positivi che erano stati rilevati ieri, i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.483 tamponi senza trovare alcuna persona contagiata dal coronavirus.

Il numero complessivo delle persone positive a Covid-19 rimane a quota 2.590. Non aumenta il contatore dei decessi. Sono complessivamente 291 le persone morte in Alto Adige a causa del coronavirus.