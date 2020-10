Coronavirus, neonato di 13 giorni contagiato dal Covid19. Benetollo: ''E' stato ricoverato ma ora è tornato a casa''

Il piccolo sarebbe stato contagiato dalla cuginetta in una festa in famiglia. Dopo due giorni di ricovero è tornato a casa, il direttore dell'Azienda sanitaria: ''E' andato tutto bene''

TRENTO. Sta meglio il neonato che a 13 giorni di vita è risultato positivo. Il piccolo è stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale di Trento in via precauzionale ed è stato poi dimesso dopo due giorni di cure.

Ad annunciarlo è stato ieri il direttore dell'Azienda Sanitaria Pier Paolo Benetollo. Una bella notizia in un momento in cui il coronavirus sta nuovamente spaventando l'intera comunità.

Il piccolo, ha spiegato il direttore dell'Apss, è nato senza alcun problema. Quando è arrivato a casa i famigliari hanno deciso di organizzare una piccola festa di famiglia. A questo momento, però, ha partecipato anche una cuginetta che il giorno successivo la festa ha iniziato ad avere i primi sintomi del virus. Sottoposta a tampone è risultata positiva al Covid.

Tra i suoi contatti, ovviamente, c'era anche il cuginetto. “Il piccolo – ha spiegato Benetollo – sottoposto a controlli, anche se aveva pochi giorni di vita è risultato positivo”. Il bimbo, in via precauzionale, è stato immediatamente ricoverato ma dopo due giorni è stato dimesso. “E' andato tutto bene” ha spiegato il direttore dell'Azienda sanitaria”.

Un caso, quest'ultimo, che dimostra come il Covid19 non risparmi nessuno. A certificarlo sono anche gli ultimi dati che sono stati forniti ieri dalla Provincia e dall'Azienda sanitaria. Sono 94 gli ultimi nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Trentino. Di questi positivi, 3 hanno tra 0-5 anni, 13 tra 6-15 anni e 10 sono ultrasettantenni. (QUI L'ARTICOLO)