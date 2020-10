Coronavirus, per aggirare il Dpcm un barista a Catanzaro chiude alle 24 e riapre 15 minuti dopo. In Emilia Romagna ordinanza di Bonaccini per colmare il vuoto normativo

Due situazioni che hanno dimostrato un vuoto legislativo e qualcuno si è accorto subito della mancanza di indicazioni dell'orario di apertura dei locali. La Regione Emilia Romagna è subito intervenuta con un'ordinanza per evitare che altri esercenti potessero prendere esempio. Il Dpcm riporta gli orari di chiusura ma non quelli di apertura