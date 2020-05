Coronavirus, sei nuovi casi a Borgo Chiese, 3 a Lavis. Pellizzano resta il territorio dove è più alto il rapporto contagi/abitanti

Sono 20 i nuovi casi in provincia di Trento nelle ultime 24 ore a fronte, per fortuna, di zero decessi

TRENTO. Sono stati 20 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore e per fortuna, dopo quasi due mesi, oggi si registra la prima giornata senza decessi. Tra i contagiati vi sono 2 minorenni a domicilio e 9 ospiti di Rsa.

Per quanto riguarda il quadro dei contagi l'aumento maggiore lo fa registrare Borgo Chiese con 6 nuovi casi positivi. Segue Lavis che ne registra 3 in più e poi Trento e Rovereto con 2 casi. A 1 Mezzolombardo, Mori, Pergine, Primiero, Sant'Orsola e Villalagarina, Arco. In totale, quindi, in Trentino, al momento, si contano 5.304 contagi e 456 decessi da inizio epidemia mentre sono 562 le persone curate a domicilio 3.628 le persone guarite o clinicamente guarite.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.539 tamponi di cui 707 letti da Apss e 832 da Cibio.

Tra le zone che presentano il più alto tasso di contagi/tamponi ci sono Pellizzano al 7,7%, Pieve di Bono al 6,82%, Borgo Chiese al 6,26%, Campitello di Fassa al 6,22%, Bleggio con il 5,07%, Canazei con il 4,96% e Vermiglio con il 4,05%.