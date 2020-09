Coronavirus, sono 24 i Comuni toccati dall'epidemia nelle ultime 24 ore. Ecco dove si sono verificati i casi e in quel misura

“Alla fine è accaduto. L’inferno si è insinuato sulla Terra. Stanotte l’hotspot di Moria, il campo profughi più grande di tutta Europa, è andato distrutto. 13 mila persone hanno definitivamente perso tutto. Questi sono profughi due, tre, quattro volte. Bombardati in Siria, discriminati in Turchia, incarcerati in Grecia e ora perseguitati dalle fiamme, il tutto nell’indifferenza dei potenti europei”