Drammatico incidente, un uomo sulla carrozzina è caduto in un torrente e ha perso la vita

Tolto il demagogico tema del ''la domenica bisogna stare a casa'' non si vedono vantaggi nel provvedimento che la Giunta vuole portare d'urgenza in Aula: con una crisi già in atto, i problemi di lavoro, la certezza che una tale norma sarà respinta per incostituzionalità c'è anche i tema del mondo lavorativo che attorno ai supermercati ruota. Intanto il Gruppo Dao Conad esprime i suoi dubbi: ''L’impianto presentatoci è incompleto e inadeguato alla complessità del tema e in molte parti contraddittorio''