E' Krzysztof Slawomir Magera la vittima del tragico incendio in una casa. Il 40enne è morto intossicato

BORGO. E' stato trovato sul pavimento, ormai senza vita, il corpo di Krzysztof Slawomir Magera. Fatale l'intossicazione da fumo per un incendio nella sua abitazione.

La tragedia si è consumata ieri, domenica 8 marzo, quando i vicini hanno allertato i soccorsi per un forte odore di bruciato provenire da un appartamento.

I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto e quando sono entrati nell'abitazione al primo piano di via per Canaia a Borgo hanno trovato i locali completamente invasi dal fumo (Qui articolo).

Il 40enne di origine polacca ma da tempo residente in Trentino e impiegato come meccanico alla ditta Lenzi, invece, è stato trovato a terra, avrebbe tentato di mettersi in salvo ma il fumo inalato non gli ha lasciato scampo.

Non è stato necessario evacuare gli edifici, ma l'area è stata isolata e messa in sicurezza, quindi i pompieri hanno spento il principio d'incendio e areato le stanze, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore e il drammatico incidente.

Tra la sera e la notte di sabato, il 40enne avrebbe messo sul fuoco una pentola e quindi si sarebbe addormentato sul divano.

Nel frattempo, però, il fuoco ha bruciato la pentola e si è propagato al mobilio e al pensile circostante.

I vicini hanno riferito alle forze dell'ordine di aver sentito un forte rumore nel cuore della notte, probabilmente a causa del materiale finito a terra.

Un rumore che avrebbe svegliato anche Magera, che si sarebbe diretto verso la finestra per aprirla e far entrare ossigeno.

Purtroppo, però, il fumo inalato gli ha tolto lucidità e forze per crollare a terra sul pavimento. Il pubblico ministero ha, comunque, disposto l'ispezione medico legale per far piena luce sulla vicenda.