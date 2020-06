FOTO e VIDEO. Esonda il torrente Avenale a Castefranco Veneto, oltre 280 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore, il maltempo continua a flagellare il Veneto

Dopo il servizio di Report sulla gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Provincia di Trento, si attende di capire quali possano essere le conseguenze sulla Giunta. Al centro della bufera, in particolare, vi sono l'assessora Segnana e il suo collega Roberto Failoni, responsabili con gli assessorati di cui sono a capo di scelte che hanno portato il Trentino ad essere tra i territori più colpiti dalla pandemia. Degasperi: "Da ieri l'Italia e qualche trentino in più si sono accorti che c'è chi non nasce per fare l'assessora"