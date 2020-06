(FOTO E VIDEO) Verona, nubifragio nella notte. Auto bloccate e negozi allagati, vigili del fuoco ancora al lavoro

Momenti di paura per alcuni residenti. L'acqua è entrata nelle abitazioni e ha allagato i negozi. Bloccate diverse auto (Foto e Video all'interno)

VERONA. Nottata di paura nel veronese, dove forti nubifragi e temporali si sono abbattuti intorno alle 21 sul territorio, creando veri e propri allagamenti nella città di Verona. Momenti difficili e anche tanta rabbia per la pioggia che ha portato danni ingenti anche in vari locali, oltre ad aver bloccato molti automobilisti nei sottopassi e fermato la viabilità, soprattutto nella zona di Veronetta e di Verona Sud, dove le strade si sono tramutate nel giro di pochi minuti in enormi laghi.

In meno di un'ora gran parte di Verona si è trovata letteralmente sommersa, e questo a causa della furia della pioggia e vento, unita a qualche forte scarica di grandine. Durante la notte sono stati 43 gli interventi dei vigili del fuoco, che sono tuttora in corso.

Una delle scene più impressionanti riguarda il fiume Adige e la portata di acqua che vi scorreva quasi raggiungendo gli argini. La quantità di acqua caduta contemporaneamente è stata di tale entità, che la rete fognaria non è riuscita a reggere, portando numerosi tombini a straripare.

I maggiori danni si sono verificati dalla zona universitaria fino ai Portoni Borsari, dove un pezzo del monumento si è staccato finendo a terra. Nei pressi delle scuola Manzoni, è addirittura caduto un albero. I disagi sono subito stati moltissimi, con macchine bloccate e viabilità ferma.

(Video e Foto tratti da internet/social)