Frontale con la Vespa contro un autobus: con la testa sfonda il parabrezza del mezzo pubblico

Foto Vigili del fuoco San Leonardo in Passiria

SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Ha allargato troppo la curva e in quell'istante nell'altra direzione stava arrivando un autobus così l'impatto è stato inevitabile e molto violento. La persona alla guida della Vespa ha finito per essere sbalzata, dopo lo scontro con il mezzo pubblico, e con il casco ha sfondato il vetro del parabrezza. Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16.15, a San Leonardo in Passiria sulla statale 44 subito dopo l'incrocio che porta verso il centro del paese e Valtina.

Una volta imboccato lo svincolo via Passiria sale per poi formare un curvone a gomito. Probabilmente la persona alla guida della Vespa ha sottovalutato la lunghezza della curva e così si è spinta sempre più sull'esterno della sua corsia finendo per invadere l'altra sul finale. Ma in quell'istante stava scendendo un mezzo pubblico, un autobus che non ha potuto rallentare in tempo o evitare l'impatto.

Lo scontro è stato molto violento tanto che la Vespa si è letteralmente incastrata dentro il paraurti dell'autobus mentre la persona che si trovava alla guida è stata sbalzata contro il parabrezza del mezzo quasi sfondando il vetro.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di San Leonardo e di Passiria e i sanitari con il Pelikan 3. I carabinieri si sono occupati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di mettere in sicurezza la viabilità. Ferita gravemente la persona che si trovava alla guida della Vespa.