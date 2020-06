Fugatti sceglie Mario Malossini per il consiglio d'amministrazione dell'aeroporto Catullo

La scelta è caduta sull'ex presidente della provincia per la sua importante conoscenza nel mondo del turismo fondamentale per rilanciare e rafforzare i rapporti con il Catullo

TRENTO. Mario Malossini è stato indicato dal presidente Maurizio Fugatti nel consiglio di amministrazione dell'aeroporto Catullo di Verona.

Non certo nuovo per il mondo politico trentino, già presidente della giunta provinciale dal 1989 al 1992 e dal 2009 è stato presidente della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia. Negli anni '80 è stato anche assessore provinciale al turismo e al commercio. Nel 2003, eletto in consiglio provinciale nella lista di Forza Italia, è risultato con 13.750 preferenze, il consigliere più votato di tutti gli schieramenti.

Quella nel consiglio di amministrazione del Catullo è una nomina, è stato spiegato, che deriva dall'importante esperienza che Malossini ha nel campo del turismo da molti anni, elemento questo strategico per valorizzare fino in fondo i rapporti con l'aeroporto.

Oggi nella società di Verona per il Trentino è presente Franco Sebastiani e Mario Malossini dovrebbe essere nominato al suo posto. Una scelta, questa, che rientra in un piano di sviluppo e rilancio dei rapporti con l'importante infrastruttura strategica anche per il nostro territorio.