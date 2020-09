Guarda la televisione che però esplode. Un'88enne muore intossicata tra le braccia della figlia

Foto archivio

BARBARIGA (Brescia). Una tragica fatalità si è consumata nella serata di ieri, sabato 26 settembre, nel bresciano. Una 88enne è deceduta a causa del fumo che si è sprigionato dopo che il televisore è esploso.

A trovare la donna priva di sensi è stata la figlia che si è recata a trovare la madre. Vani, purtroppo, i tentativi del personale sanitario, l'88enne è morta intossicata.

E' successo a Barbaniga, in provincia di Brescia, e la vittima è Angela Roncali. Secondo le prime ricostruzioni, l'88enne stava guardando la tv che è esplosa, probabilmente a causa di un cortocircuito.

In poco tempo la stanza è stata invasa dal fumo e l'anziana non è riuscita a scappare per problemi di deambulazione. E' rimasta intossicata e ha perso i sensi.

La figlia si è poi recata a casa dell'88enne per una visita e l'ha trovata a terra: ha trascinato il corpo sul balconcino e ha subito allertato i soccorsi.

Immediato l'arrivo dell'ambulanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I pompieri hanno areato le stanze, mentre il personale sanitario ha subito avviato le manovre, ma ormai Roncali aveva respirato troppo a lungo i fumi e quindi è morta.