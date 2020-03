Il difensore trentino della Samp, Depaoli: “Sono positivo al Covid-19”

C'è grande preoccupazione sui territori per l'emergenza. Alla notizia dei primi casi a Pinè, i sindaci dell'altipiano cercano di rassicurare i cittadini e chiediamo la massima collaborazione. Ugo Grisenti (sindaco di Baselga di Pinè) e Francesco Fantini (sindaco di Bedollo): "E’ soprattutto in momenti difficili come questi che siamo chiamati a essere comunità, distanti ma uniti supereremo questa emergenza"