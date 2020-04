In fiamme un essiccatore e un silos, quasi 20 ore di lavoro per oltre 30 vigili del fuoco

L'allerta è scattata poco prima dell'1 della notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. In fiamme un paio di strutture del complesso produttivo. Conclusa da poco l'operazione di bonifica e completa messa in sicurezza dello stabilimento

TIARNO DI SOPRA. Un'intensa giornata di lavoro per i vigili del fuoco, chiamati a spegnere un vasto incendio nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile.

L'allerta è scattata poco prima delle 1 quando i sensori hanno segnalato qualche anomalia sul cellulare del responsabile dello stabilimento Ledro Energia a Tiarno di Sopra.

In fiamme un paio di strutture del complesso produttivo, un essiccatore della linea di produzione di pellet e il silos poco lontano.

Immediato l'arrivo in via Ampola dei vigili del fuoco di Tiarno di Sopra, così come del corpo di Concei e di Arco, i permanenti di Trento e le forze dell'ordine per oltre trenta unità in azione.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, quindi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Un intervento particolarmente lungo e delicato per cercare inoltre di circoscrivere le fiamme. Il rogo è stato domato intorno alle 5 della mattina di domenica.

A quel punto i pompieri si sono concentrati sulla verifica delle temperature e i controlli per escludere la presenza di eventuali focolai che potessero ripartire.

I vigili del fuoco sono ancora operativi per la parte finale dell'operazione e la bonifica del materiale incendiato. Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere le ragioni dell'incendio.