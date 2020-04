Le esplode una bottiglietta di alcool in mano, 54enne trasportata in ospedale

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Arco intervenuti anche per un incendio di un macchinario industriale al centro di riciclaggio e all'interno di una abitazione a causa di una sigaretta spenta male

ARCO. Giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Arco tra esplosioni e incendi. "Siamo sempre pronti a intervenire - commenta il comandante Stefano Bonamico - ma ricordiamo a tutti di porre prudenza anche nei gesti quotidiani, soprattutto in questo periodo".

La prima chiamata è scattata nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, quando i pompieri di zona sono stati allertati per l'incendio di un macchinario industriale. Prima un po' di fumo e poi il fuoco da un vaglio per cippato all'interno del centro di riciclaggio in località Patone.

Immediato l'intervento dei pompieri i quali sono riusciti in breve tempo a spegnere il macchinario e circoscrivere il fronte delle fiamme per evitare che si propagasse al resto del centro.

Subito dopo la macchina dei soccorsi è stata allertata per un incendio in appartamento in località Moletta. Le fiamme sono divampate a causa di una sigaretta spenta male, tempestivo anche in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a limitare i danni e mettere in sicurezza l'area.

Nel tardo pomeriggio invece l'allarme è stato lanciato per un esplosione in via Segantini, in pieno centro ad Arco. Una signora era impegnata nelle pulizie domestiche con una bottiglia di alcool per disinfettare le superfici, quando il prodotto le è improvvisamente scoppiato in mano.

Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione è avvenuta per il contatto e l'innesco con qualche elettrodomestico. I vigili del fuoco, ambulanza e forze dell'ordine sono accorse all'abitazione, ma fortunatamente la 54enne non sembra aver riportato ferite gravi, anche se è stata trasportata all'ospedale di Arco per accertamenti e approfondimenti.