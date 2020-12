Le fiamme avvolgono l’appartamento, paura per madre e figlia. Sul posto intervengono i vigili del fuoco di Storo

Il fumo e le fiamme in pochi minuti invadono l’appartamento, i vigili del fuoco in azione per domare l’incendio. Sul posto anche il sindaco di Storo e i carabinieri

STORO. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da madre e figlia che hanno dovuto fare i conti con un principio d’incendio che ha interessato il loro appartamento nella frazione di Lodrone, nel Comune di Storo.

L’allarme è scattato in mattinata quando l’anziana proprietaria dell’immobile si è accorta che il suo divano aveva presa fuoco. Dopo aver tentato invano di spegnere le fiamme, avendo compreso la gravità della situazione, la donna non ha potuto fare altro che svegliare la figlia e fuggire. Nel frattempo un denso fumo nero aveva invaso l’appartamento riducendo anche la visibilità

Una volta uscite dall’abitazione le due donne hanno potuto dare l’allarme mettendosi in contatto con il numero unico delle emergenze 112. Così in via Conventino sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo che hanno prima provveduto a staccare gas e corrente per poi estinguere le fiamme e bonificare l’appartamento invaso dal fumo. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Storo, che hanno effettuato i rilievi del caso, e il sindaco, Nicola Zontini, che si è portato sul luogo dell’incendio per sincerarsi delle condizioni e portare la propria vicinanza.