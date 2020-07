Maltempo, ''Allerta arancione'' sul Garda. Previsti temporali e forti piogge

BRESCIA. Forti temporali e nubifragi. La Protezione Civile ha emesso una “allerta arancione” per le prossime ore e che interessa anche l'area del Garda. Il maltempo è previsto a partire dalla serata di oggi e fino a sabato.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, in quest’ultima, in particolare, sui settori settentrionali.

Verso il tardo pomeriggio di oggi sono previste le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, a partire dall'area della pianura. Dalla tarda serata e fino al primo mattino di venerdì, rovesci e temporali tenderanno a divenire diffusi e insistenti, con fenomeni localmente di forte intensità, che interesseranno poi la fascia prealpina.

Successivamente ci sarà un’irregolare temporanea attenuazione delle precipitazioni.

Per la giornata di oggi, si prevede inoltre sotto i 1500 metri circa, ventilazione in prevalenza debole dai quadranti orientali, con rinforzi in serata, in particolare oltre i 700 metri fino a 30 - 40 km/h.

Domani, venerdì, generalmente variabili, nel pomeriggio tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali a partire dalle quote più elevate e settori di nordovest, dove da metà pomeriggio risulteranno in intensificazione