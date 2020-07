Maltempo, notte di paura. Un grosso masso precipita sulla strada a Loppio. Pioggia e temporale causano allagamenti e frane

TRENTO. Rami spezzati, smottamenti e allagamenti. Sono stati molto violenti i temporali, accompagnati da raffiche di vento e fulmini, che ieri sera si sono abbattuti in diverse zone della nostra regione.

In Trentino non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco per alcuni allagamenti a danno di privati ma a far paura è stato anche il grosso masso che attorno all'una di notte è precipitato a Nago Torbole lungo la statale 240 a poca distanza dalla “Curva dei rospi”.

Immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare la viabilità e di verificare la situazione con il geologo. La strada nel corso della notte è stata riaperta.

In Alto Adige il maltempo ha portato oltre 20 interventi da parte dei vigili del fuoco volontari chiamati da numerosi cittadini.

In diverse zone grossi rami caduti a terra hanno bloccato la viabilità ma non sono mancate anche in questo caso le situazioni di allagamento di abitazioni e uffici.

La forte pioggia ha poi causato altri piccoli smottamenti che sono stati messi in sicurezza.

Ad essere operativi non solo i vigili del fuoco ma anche le forze dell'ordine e il servizio strade.