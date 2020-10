Maltempo, per la Protezione civile non è finita. In Trentino Alto Adige allerta gialla con rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate, raffiche di vento

Dopo i vari disagi causati dal maltempo la Protezione Civile comunica che potrebbe non essere ancora finita: viene infatti estesa l'allerta, addirittura arancione in alcune aree del settentrione, fino a lunedì 5 ottobre. Più ottimiste le previsioni di Meteotrentino

TRENTO. Continuano le piogge e i venti forti nell'Italia centro-settentrionale. Purtroppo non finiscono oggi le difficoltà collegate al maltempo: la Protezione Civile ha infatti diramato un comunicato stampa in cui si comunica l'estensione dell'allerta arancione anche alla giornata di domani, lunedì 5 ottobre.

Dopo l'esondazione del Sarca, i problemi causati dal maltempo a Ossana e i vari disagi riscontrati in tutto il Trentino Alto Adige, con i fiumi che hanno aumentato enormemente le loro portate esondando in più punti e causando danni e spavento minacciando anche cittadine come Arco, in Trentino, e Merano, in Alto Adige, si sperava che il peggio fosse passato e che con la giornate di oggi e domani la situazione tornasse tranquilla.

Purtroppo la Protezione civile teme possa non essere così. ''L’avviso - si legge nel bollettino ufficiale - prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale su Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 5 ottobre, allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. E’ stata inoltre valutata allerta gialla su tutto il territorio di Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, sui restanti settori di Lombardia e Toscana oltre che su parte di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Abruzzo''.

Da aspettarsi, dunque, in Trentino Alto Adige anche rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento a partire da questa sera. Il Dipartimento della Protezione Civile estende quindi l'avviso di allerta meteorologica e inoltre mette in guardia da criticità idrogeologiche e idrauliche, che potrebbero verificarsi come conseguenza dei fenomeni meteorologici.

Più ottimista Meteotrentino che per stasera prevede "precipitazioni più intense e nevicate oltre i 2000 metri", mentre per domani "un cielo molto nuvoloso al mattino con precipitazioni residue, in seguito schiarite a partire da ovest".