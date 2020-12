Maltempo, smottamento di 250 metri quadri sopra un'abitazione. Quattro ore di intervento per mettere in sicurezza l'area

EGNA. Una frana di circa 250 metri quadri si è staccata questa mattina da un pendio mettendo in pericolo un'abitazione con all'interno quattro famiglie. Il maltempo sta flagellando tutto il Trentino Alto Adige e anche la provincia di Belluno e ovunque si stanno verificando smottamenti, frane, crolli e allagamenti.

Un grosso distacco è avvenuto intorno alle 9 del mattino ad Egna in via del Bersaglio. Le forti piogge e la neve caduta negli scorsi giorni, appesantita proprio dalle precipitazioni che stanno interessando il territorio da venerdì incessantemente, hanno appesantito il terreno e così una grossa frana si è abbattuta verso il basso rimanendo, fortunatamente, imbrigliata dal muro di contenimento in cemento armato costruito proprio per garantire la sicurezza dell'abitazione.





Sul posto è stato chiamato anche il servizio di reperibilità dell'Ufficio di geologia della Provincia oltre ai vigili del fuoco di Egna e le forze dell'ordine. Dopo aver valutato la situazione e aver appurato che le persone stavano bene è stato possibile avviare i lavori di messa in sicurezza provvisoria dell'area: l'intero pendio è stato coperto con un telone impermeabile per evitare un ulteriore indebolimento del terreno.

A questo scopo, due operatori si sono portati sulla parte superiore della frana e hanno fissato il telone mentre veniva steso nella parte inferiore con l'ausilio dell'autoscala dei pompieri. Dopo circa quattro ore l'intervento è stata terminato. Nei prossimi giorni, una società specializzata si occuperà del ripristino del pendio.