Morto Osvaldo Bastoni: a lungo manager della Marangoni, fu protagonista di un caso editoriale nel Trentino degli anni '90

E' morto a 86 anni Osvaldo Bastoni, celebre per essere stato per 24 anni manager della Marangoni di Rovereto e per aver scritto, dopo il suo licenziamento nel 1991, un avvelenato libro in cui attaccava il proprietario dell'azienda. "Il cavaliere di gomma", pubblicato dalla Publiprint, avrebbe dato avvio a strascichi giudiziari ventennali

ROVERETO. È morto a 86 anni Osvaldo Bastoni, il cui nome rimane indissolubilmente legato (nel bene e nel male) all'azienda Marangoni Pneumatici di Rovereto. Manager per oltre 20 anni, a seguito del licenziamento nel 1991 fu protagonista di un caso editoriale clamoroso, pubblicato dalla casa editrice Publiprint.

Autore de “Il cavaliere di gomma”, pamphlet in cui attaccava l'ex datore di lavoro Mario Marangoni, accusandolo di diversi reati tra cui evasione fiscale e corruzione, provocò un caso giudiziario trascinatosi per oltre due decenni e conclusosi con un nulla di fatto. Bastoni, nondimeno, dovette pagare un risarcimento a Marangoni per diffamazione.

Grande appassionato di arte e giocatore di tennis, si è spento all'ospedale Santa Chiara dopo essere stato ricoverato per problemi cardiaci. La sua carriera in Marangoni, finita con esito decisamente turbolento, era cominciata nel 1968, quando Bastoni venne assunto come fattorino. Da lì sarebbe così cominciata la sua scalata fino all'esplosione del caso editoriale e delle conseguenti vicende giudiziarie.