Nell'acqua termale di Comano scoperto un nuovo microrganismo con una capacità antinfiammatoria: il Mezorhizobium

L'Alto Garda (Arco, soprattutto) e Ledro sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Per oggi, venerdì 19 giugno, è stato proclamato dai sindaci il lutto cittadino "in memoria delle vittime da Covid-19 e di tutti i defunti che in questo periodo non hanno potuto avere un degno saluto da parte della comunità". Diverse anche le cerimonie organizzate (nel rispetto delle norme anti Covid) e la "Renga", a Riva del Garda, suonerà a lutto