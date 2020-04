Non risponde al telefono e scatta l'allarme. Renato Gusatto trovato in casa senza vita

Un'analisi delle intenzioni di acquisto compiuta dall'istituto di statistica Ipsos ha mostrato come i Cinesi stiano valutando sempre più di utilizzare o comprare un'auto per evitare di usare i mezzi pubblici. La paura di infettarsi sugli affollati autobus o metro, infatti, starebbe spingendo chi non lo ha a comprarsi un veicolo. E se questo scenario avesse realmente corso, le conseguenze per l'ambiente e per il settore del trasporto pubblico, sarebbero decisamente pesanti