Notte di maltempo, nubifragi e grandinate. Moena ricoperta dal ghiaccio e a Dro allagamenti in strade e case

L'allerta gialla della Protezione Civile è prevista anche per oggi nelle ore pomeridiane e serali. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco di Dro. Allagamenti in strade e garage. Maltempo anche in Alto Adige e Verona

MOENA. Vento forte, pioggia e alla fine anche grandine. Il maltempo si è abbattuto in maniera violenta in diverse zone del Trentino. Diversi corpi dei vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per allagamenti in strade, case e alberghi ma anche alberi abbattuti e piccoli smottamenti.

Nella giornata di ieri era arrivato l'avviso della Protezione civile di “Allerta gialla” per i fenomeni più frequenti ed intensi durante le ore pomeridiane e serali (QUI L'ARTICOLO). Come da previsioni in tarda serata, a partire dalle 20 in poi, in diversi territori si sono abbattuti rovesci di forte intensità, temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

Tra le zone più colpite quella di Moena dove i vigili del fuoco sono entrati in azione attorno alle 21 a seguito di un nubifragio durato una ventina di minuti che ha portato all'allagamento di alcune strade ma anche garage privati e alcuni locali di alberghi. Ad operare una ventina di uomini tra Moena e Soraga. A seguito della pioggia, se non bastasse, è arrivata anche la grandine.

Il brutto tempo non ha risparmiato nel pomeriggio nemmeno Dro. I vigili del fuoco, in questo caso, sono stati allertati attorno alle 17.30 per una ventina di allagamenti in garage e cantine, tra Ceniga e Dro. Sono stati utilizzati 6 mezzi del corpo e 15 vigili, divisi su più squadre.

Anche in Alto Adige si è abbattuto il maltempo anche se in maniera più limitati. A San Candido i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza alcuni locali sotterranei allagati a causa della forte pioggia.

Gran lavoro dei vigili del fuoco e della polizia locale anche nel veronese a causa di un nubifragio che ha colpito l'intera zona nelle ore serali. Diverse strade sono finite sott'acqua e vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere un automobilista bloccato in strada.

L'allerta gialla della Protezione civile, per il maltempo, è prevista anche nella giornata di oggi con eventi atmosferici su ampi settori della regione nelle ore pomeridiane e serali.