Paura al casello dell'Autostrada: l'auto prende fuoco e le fiamme bruciano anche parte della struttura

VITTORIO VENETO. Si è accorto appena in tempo ed è riuscito a uscire dall'auto prima che le fiamme avvolgessero il veicolo e anche parte del casello. Si sono vissuti attimi di vera paura questa mattina, poco dopo le 10.30, al casello dell'Autostrada dell'Alemagna uscita Vittorio Veneto Nord.

Un uomo a bordo della sua Fiat Doblò doveva uscire dall'A27 quando si è avvicinato al casello per pagare ed ha notato del fumo che usciva dal vano motore. Un attimo dopo sono cominciate ad uscire delle fiamme e allora è uscito dal mezzo mentre gli addetti al casello hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e di Conegliano, giunti sul posto con l'autobotte.

Per spegnere l'incendio è stata necessaria moltissima schiuma, come si può vedere dall'immagine, tanta da trasformare, quasi il casello. L'auto è andata completamente distrutta ed anche il casello è rimasto danneggiato anche se l'intervento dei pompieri ha scongiurato ulteriori danni visto che la pensilina del pedaggio aveva diversi parti in legno. L'uscita del casello, ovviamente, è stata chiusa per oltre un'ora con grandi disagi per il traffico. Sul posto la polizia stradale per regolare la viabilità.