Percorre con la bici un sentiero ma scivola e precipita per cento metri tra roccia e boscaglia, elitrasportato al Santa Chiara

E' stato un difficile intervento quello dei vigili del fuoco e del soccorso alpino che questa mattina hanno portato in salvo un ciclista di 58 anni precipitato per cento metri in un dirupo con la bici

PORTE DI RENDENA. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara in condizioni gravi il ciclista di 58 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente precipitando per un centinaio di metri tra le rocce e la boscaglia.

L'incidente è avvenuto nella zona che si trova sopra all'abitato di Villa Rendena all'imbocco della Valle di San Valentino. Quattro ciclisti hanno imboccato un sentiero ma uno di loro ha perso quasi subito il controllo della bici precipitando poi per circa centro metri tra roccia e boscaglia.

Immediatamente i compagni hanno dato l'allarme e sul posto si sono portati vigili del fuoco di Villa Rendena e il soccorso alpino. Vista la gravità della situazione è stato deciso di chiedere l'intervento dell'elicottero che si è alzato in volo da Trento.

Il recupero del ferito non è stato semplice. I vigili del fuoco, raggiunta la persona ferita, hanno provveduto a disboscare parte della zona. Un lavoro non semplice. Solo successivamente i sanitari sono riusciti a raggiungerlo e dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato verricellato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale Santa Chiara in codice rosso.