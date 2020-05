Perde il controllo del mezzo e finisce in un torrente, paura per un agricoltore

Ieri mostravamo con un'analisi dei dati di vari territori presi ad esame che, all'improvviso, dal 4 maggio, il Trentino è passato da essere ''vicino'' alla Lombardia a risultare a contagio zero grazie ai nuovi numeri che stiamo comunicando alla Protezione civile. Avremmo voluto fare delle domande ma ci siamo dovuti accontentare della solita conferenza stampa. Il presidente dell'Ordine dei medici: ''Anche io ho chiesto risposte ma nessuno in Azienda sanitaria sapeva niente. In questi campi quando si sbaglia si dovrebbe avere l'umiltà di correggere e cambiare l'indirizzo intrapreso''