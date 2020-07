Perde il controllo della moto e si schianta in rotatoria, 42enne trasportato al Santa Chiara

LAVIS. E' stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento il motociclista di 42 anni che ieri sera attorno alle 23.30 è rimasto vittima di un incidente a Lavis.

Il fatto è avvenuto sulla strada statale 12 in via Nazionale e secondo una primissima ricostruzione l'uomo stava provenendo da nord in direzione sud verso Trento. Ad un certo punto avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi su una rotatoria.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Lavis che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, i soccorsi sanitari con un'auto medica e una ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Chiara.