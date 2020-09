Perde l'equilibrio mentre si trova sul quad all'una di notte. In fin di vita un 35enne

Sui due pendeva da anni una doppia condanna del Tribunale di Bolzano per bancarotta fraudolenta dopo aver tentato di dare fuoco al loro albergo a un giorno dallo scadere dell'assicurazione e del subentro nella proprietà dell'amministrazione comunale. Carla Fosser con la sua società era anche proprietaria di una discoteca di Moena. Nel 2012 erano evasi in Francia e avevano fatto perdere le loro tracce. Ora sulla loro storia la giustizia italiana sta per mettere la parola fine