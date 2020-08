Punto da uno sciame di vespe, muore Gunther Mair: l'ex portiere si è spento a causa del forte shock anafilattico

L'ex calciatore aveva messo casualmente il piede su un nido di vespe e così è arrivata la reazione degli insetti che l'avevano punto. Le condizioni di Mair erano subito peggiorate, colpito da un arresto cardiocircolatorio. Ricoverato in ospedale venerdì scorso, Mair non ce l'ha fatta

TRENTO. Non ce l'ha fatta Gunther Mair. L'ex calciatore si è spento all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trovava ricoverato da venerdì scorso. E' enorme il cordoglio nel mondo sportivo trentino per la scomparsa del grande ex portiere.

Si è, purtroppo, rivelato fatale lo shock anafilattico causato dalle punture di alcune vespe nel corso di una passeggiata con la famiglia nei boschi sull'Altipiano di Pinè (Qui articolo).

L'ex calciatore aveva messo casualmente il piede su un nido di vespe e così è arrivata la reazione degli insetti che l'avevano punto. Le condizioni di Mair erano subito peggiorate, colpito da un arresto cardiocircolatorio.

I soccorritori arrivati in elicottero erano riusciti a stabilizzarlo attraverso le manovre di rianimazione per il successivo trasporto nel capoluogo.

Originario di Merano, Mair è stato un portiere di livello negli anni '80 e '90. In carriera ha difeso i pali di Trento, Rovereto e Arco, senza dimenticare anche le tappe con il Martina in serie C2 e la Salernitana in C1.

Appesi i guantoni al chiodo, non aveva abbandonato la passione per il calcio e aveva intrapreso la carriera di preparatore dei portieri delle giovanili. in particolare era impegnato con il Levico che due giorni fa scriveva così: