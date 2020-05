Sbanda e precipita con l'auto nel burrone, morta una persona. Decine di soccorritori in azione nel gardesano

LIMONE DEL GARDA (Brescia). Un'auto è finita in un burrone e una persona ha perso la vita. Il tragico incidente è avvenuto nella zona del lago di Garda.

L'allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, a Limone quando è stata vista una vettura sbandare e uscire di strada.

A quel punto il mezzo è ruzzolato per decine e decine di metri in una scarpata in località Baita Segala e la persona alla guida dell'auto non è stata vista uscire, rimasta all'interno dell'abitacolo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi nell'area di confine tra Trentino e Lombardia. Nel frattempo è decollato un elicottero con a bordo l'equipe medica e i tecnici del soccorso alpino lombardo.

In azione anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Salò e i pompieri di Riva del Garda, mentre da Trento è partito un elicottero con il personale del nucleo Saf-Speleo alpino fluviale dei permanenti del capoluogo trentino.

Nel giro di pochi minuti sono entrare in azione tantissime unità, un'operazione particolarmente delicata per la zona impervia e la tipologia di intervento.

I soccorritori hanno messo in sicurezza e isolato l'area, quindi hanno avviato le operazioni per raggiungere il luogo dell'incidente e prestare le cure alla persona bloccata in auto.

La persona è stata portata fuori dall'auto ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Difficile anche l'intervento per recuperare il mezzo finito fuori dalla carreggiata.

Le operazioni sono ancora in corso, si cerca anche di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per comprendere le ragioni di questo tragico evento.