Scendeva alla stazione di Rovereto per prendere la corriera e evitare i controlli a Trento. Arrestato un 33enne, aveva con sé mezzo chilo di hashish

Un 33enne è stato fermato e tratto in arresto alla stazione dei treni di Rovereto. Visto più giorni a prendere la corriera per Trento, dalle ricostruzioni pare che evitasse di arrivare in treno a Trento per non incappare nei controlli decisi dalla Questura. Arrestato, portava con sé mezzo chilogrammo di hashish

ROVERETO. La scelta di scendere alla stazione di Rovereto e non di Trento per evitare i controlli della polizia non pare aver funzionato. Lo spacciatore, con tanto di 500 grammi di hashish distribuiti in 2 panetti termosaldati, è stato infatti fermato allo scalo ferroviario della seconda città trentina e di conseguenza arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

L'uomo, un cittadino nigeriano di 33 anni, avrebbe dovuto prendere la corriera per proseguire più “in sicurezza” il suo “viaggio di lavoro”. La scelta di fermarlo e perquisirlo è seguita ad un'attività di monitoraggio operata dalle forze dell'ordine nella zona della stazione delle corriere di Rovereto. Qui, appunto, si era visto il 33enne allontanarsi nei giorni scorsi in direzione del capoluogo, e così alcuni conoscenti, poi visti in Piazza Dante a Trento a intrattenersi nei giardini. Alcuni di loro sono stati colti in flagranza mentre spacciavano eroina.

Oltre all'arresto, l'uomo, residente a Noriglio, ha ricevuto il divieto di ritorno a Trento per i prossimi 3 anni.