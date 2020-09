Si getta nel fiume e scattano le ricerche tra elicottero e sommozzatori, lui però aveva preso un treno

Tanta paura questa mattina a Treviso per un 20enne caduto nel Sile. Il giovane, però, per fortuna, era sano e salvo. E' stato ritrovato a Bassano del Grappa

BASSANO DEL GRAPPA. Come Huckleberry Finn avrebbe ''finto'' di essere annegato me in realtà è risalito a riva per poi salire su un treno facendo preoccupare parenti e amici tutti. Fortunatamente il 20enne scomparso questa mattina nella acque del Sile è stato ritrovato vivo e in salute a Bassano del Grappa. I fatti sono successi questa mattina a Treviso.

Un giovane si è gettato nelle acque del fiume e, da quanto si sta ricostruendo, sarebbe risalito a riva poco più a valle in un punto coperto dalla vegetazione. Intanto, però, la compagna del padre, disperata, ha dato l'allarme e sono subito partite le ricerche. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Treviso oltre alle forze dell'ordine con la polizia. In acqua sono entrati i sommozzatori mentre in cielo un elicottero della polizia cercava di scovare il giovane dall'alto. Nel frattempo, però, il ragazzo ancora fradicio, avrebbe raggiunto la stazione, per salire su un treno.

Qui è stato visto da un capotreno che lo ha notato proprio perché era tutto bagnato e stava scendendo alla stazione di Istrana (tra Treviso e Castelfranco Veneto). Il capotreno ha segnato l'accaduto e risalendo alla cella telefonica del 20enne si è accertato che era passato davvero per Istrana. Seguendo la pista del telefono gli inquirenti sono riusciti, alla fine, a intercettare il giovane a Bassano del Grappa e così tutti hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo.

Non si conoscono le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere questo gesto però, quel che è certo, è che dopo il grande spavento e la grande mobilitazione di soccorsi il ragazzo sta bene ed è stato ritrovato sano e salvo.