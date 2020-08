Sorpasso in zona vietata, un'auto centra una ciclista in galleria e si allontana: trovato in paese. La 30enne elitrasferita in ospedale

L'allerta è scattata lungo la strada statale 237 all'altezza delle gallerie. Due ciclisti stavano pedalando verso Tione, una donna di 30 anni è stata centrata fronto-lateralmente da un'auto in sorpasso. In azione la macchina dei soccorsi tra elicottero, ambulanza, vigili del fuoco del Bleggio Inferiore e Lomaso e la polizia locale delle Giudicarie che portano avanti gli accertamenti del caso