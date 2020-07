Temporali e forti raffiche di vento: giornata critica sul fronte maltempo. Nella notte allagamenti a Bolzano

Criticatissima nella sostanza, la legge che prevede la chiusura di negozi e supermercati la domenica e nei festivi, rischia di essere un disastro anche per la forma. In molti festeggiavano la possibilità di deroga per 18 giornate ma ciò può avvenire solo: ''In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone''. E in epoca Covid il rischio è che ciò non potrà avvenire