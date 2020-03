Tragedia a Borgo, un 40enne perde la vita intossicato dal fumo. Vani i tentativi di soccorso

L'allerta è scattata intorno alle 10 in via per Canaia a Borgo, quando alcuni inquilini hanno segnalato un forte odore di bruciato. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Borgo e carabinieri

BORGO. I vigili del fuoco sono entrati in azione per un drammatico incendio all'interno di un appartamento di un condominio di case a schiera in Valsugana.

Un 40enne, Krzysztof Slawomir Magera, residente in Trentino, è stato trovato senza vita probabilmente a causa del fumo scaturito da una pentola rimasta sul fuoco.

L'allerta è scattata intorno alle 10 in via per Canaia a Borgo, quando si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento.

A lanciare l'allarme alcuni inquilini che hanno avvertito un forte odore di fumo e bruciato.

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Borgo e carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i pompieri si sono introdotti all'interno dell'abitazione.

Purtroppo per il 40enne non c'è stato nulla da fare, trovato ormai senza vita. Le ricostruzioni dell'accaduto sono affidate ai carabinieri.

Una volta circoscritto e spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno portato avanti la bonifica e lo smassamento del materiale incendiato.

Un intervento durato circa due ore. A causare la morte dell'uomo, secondo le prime ricostruzioni, una pentola lasciata sul fuoco.