Tragedia a Limone, Giuseppe Pace è morto dopo essere precipitato con l'auto in un burrone

LIMONE SUL GARDA. E' Giuseppe Pace, classe 1967, cuoco e titolare dell'agriturismo Val D'Egoi di Tremosine, l'uomo che ieri pomeriggio è morto in un drammatico incidente che ha visto impegnati nei soccorsi anche i vigili del fuoco di Riva del Garda.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 17. Il mezzo sui cui stava viaggiando Giuseppe, è precipitando per circa duecento metri. Stava percorrendo la strada del Passo Nota tra Limone e il confine con il Trentino, nei pressi di Baita Segala. Ad un certo punto, non si conoscono al momento i motivi, ha perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata.

Il corpo vigili del fuoco volontari Riva del Garda è stato immediatamente allertato per l’intervento in territorio lombardo. Dalla caserma sono partiti tre mezzi fuoristrada con sei vigili dotati di attrezzature di forza elettriche e altri strumenti di sicurezza (borse SAF e paranco tirfort).

In contemporanea da Trento si è alzato in volo l’elicottero con personale Saf del corpo permanente, oltre ad un mezzo che da Trento raggiungeva in seguito via terra il luogo dell’intervento unitamente alle squadre del corpo nazionale provenienti da Salò e Tremosine, e ai Carabinieri della stazione di Limone sul Garda.

Giunti sul posto sotto gli occhi dei soccorritori si è materializzato il terribile incidente. L’autovettura era caduta in un dirupo e purtroppo il conducente, unica persona a bordo, risultava deceduta.

I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno recuperato la salma sbalzata fuori dall’abitacolo e al successivo recupero dell’autovettura.