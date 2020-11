Tragedia nelle Giudicarie, Valeria aveva 16 anni ed era un talento nella pallavolo. L'Asd Brenta Volley: ''Sei cresciuta con noi, ti salutiamo con le lacrime agli occhi''

Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera, Valeria è morta sul corpo e un altro ragazzo di 22 anni si trova in gravissime condizioni. "Se non c’era il Covid, ieri, forse eri in palestra a fare la partita… e non ti sarebbe successo. Parole comunque poco utili ad affrontare l’accaduto. Una tragedia simile ad altre, che spezzano la vita di nostri giovani e lasciano ferite sempre aperte nel cuore di tutti"

TRENTO. “E’ con le lacrime agli occhi che ti salutiamo, difficile tramutare in parole i sentimenti di tutti noi che cercheremo di stare vicino alla tua famiglia, duramente colpita. Non ti dimenticheremo!”. E' un'intera comunità quella che in queste ore sta affrontando il tremendo dolore per la morte di Valeria Artini, la 16enne che nella serata di ieri ha perso la vita in un tragico incidente. (QUI ARTICOLO)

La ragazza viaggiava su una Yaris Toyota assieme ad altri tre giovani quando ad un certo punto il guidatore ha perso il controllo ed è finito fuori strada contro un albero per poi ribaltarsi. Valeria e un altro ragazzo di 22 anni sono stati sbalzati fuori dal mezzo e sono finiti sull'asfalto. Inutile i tentativi di rianimazione per la giovane.

Era un talento della pallavolo della Asd Brenta Volley. Ed è proprio dalla società sportiva e dalla squadra che questa mattina sono arrivate le parole di ricordo e di vicinanza alla famiglia.

Qui il testo

Ciao Valeria,

Ti abbiamo vista crescere in mezzo a noi, con le tue compagne, in questi bellissimi anni di Tua gioventù ora sbocciata nell’adolescenza. Tu, come Carla e Enzo, sempre presenti nelle nostre palestre e nei nostri tornei estivi. Come sempre presenti, alle vostre partite, la Tua mamma Cinzia e il Tuo papà Paolo.

E’ con le lacrime agli occhi che Ti salutiamo, difficile tramutare in parole i sentimenti di tutti noi che cercheremo di stare vicino alla Tua famiglia, duramente colpita. Non Ti dimenticheremo!

In tanti anni di attività, siamo ora partecipi di una tragedia immensa che ieri ha coinvolto la nostra atleta Valeria Artini, parte della squadra Under 17 femminile dell’ASD Brenta Volley. Una ragazza impegnata, partecipe e amante della pallavolo, anche presente a ”dare una mano” ai raduni del minivolley, ai tornei estivi e punto di riferimento nei vari “gruppi squadra” in cui è cresciuta in questi anni.

Se non c’era il Covid, ieri, forse eri in palestra a fare la partita… e non ti sarebbe successo! Parole comunque poco utili ad affrontare l’accaduto.

Una tragedia simile ad altre, che spezzano la vita di nostri giovani e lasciano ferite sempre aperte nel cuore di tutti!

Una atleta del ASD Brenta Volley, come lo sono stati il fratello Enzo e la sorella Carla, attualmente aiuto allenatore dell’Under 14 femminile.

Ci stringiamo tutti, atleti, allenatori, collaboratori e Direttivo dell’ASD Brenta Volley alla Tua famiglia, in un grande abbraccio

Per l’ASD Brenta Volley

Il Presidente

Stefano Parolari