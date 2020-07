Un 23enne in moto finisce contro i bidoni dell'immondizia dopo aver sterzato per evitare l'impatto contro un'auto

ROVERETO. Momenti di paura in Vallagarina, un giovane è finito in moto contro i bidoni dei rifiuti a lato strada.

L'allerta è scattata intorno alle 17.15 di oggi, martedì 7 luglio, a Marco di Rovereto lungo la strada statale 12 all'altezza del distributore di benzina.

Secondo le prime informazioni, alla base dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, un'auto si sarebbe immessa lungo la strada principale e proprio in quel momento è sopraggiunto un 23enne in sella alla moto.

Nel tentativo di evitare l'impatto, il 23enne avrebbe sterzato bruscamente e in questa manovra repentina avrebbe perso il controllo del mezzo.

A quel punto la moto ha perso aderenza e il giovane è scivolato a terra per finire contro i bidoni dell'immondizia.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, il distaccamento a Rovereto dei permanenti e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero e il personale sanitario si è preso carico del ferito.

Il 23enne è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasportato in ospedale per accertamenti e approfondimenti. Tanta paura e diverse botte, ma fortunatamente il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita.