Un canide di piccola taglia è stato impiccato a un albero, macabro ritrovamento a Lizzana. Aperta un’indagine per scoprire i colpevoli

La scoperta è stata fatta da un passante nel parco Corna Calda in via Brigata Mantova a Lizzana: impiccato a un albero c’era il corpo esanime di un canide di piccola taglia

ROVERETO. Un episodio orribile e disgustoso non ci sono altre parole per definire il macabro ritrovamento avvenuto ieri, 13 maggio, nel parco Corna Calda a Lizzana, dove un canide di piccola taglia è stato impiccato a un albero.

Stando alle prime informazioni l’orribile scoperta sarebbe stata fatta da un passante intorno alle 11e30 di ieri mattina, uscito per una passeggiata nel parco di via Brigata Mantova, si è trovato di fronte la terribile scena.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, assieme alla forestale a ai vigili del fuoco che si sono occupati di recuperare la carcassa. Alla forestale spetterà il compito di ricostruire la vicenda: al momento si sta cercando di capire se si tratta di un cane di piccola taglia o di una volpe.

Ignote le motivazioni tanto che potrebbero aver spinto qualcuno a compiere un gesto tanto meschino. La frazione di Rovereto è stata gettata nello sgomento, dopo che le immagini sono state diffuse sui social (successivamente sono state rimosse) la notizia ha fatto in breve tempo il giro del paese. Per il momento non si esclude nessuna pista solo indagini approfondite potranno far luce sulla vicenda.