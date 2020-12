Vestito da San Nicola fa una sorpresa nell'Rsa ma poi scopre di avere il Covid: morti 18 anziani e 121 contagi

MOL (Belgio). Ha causato una vera tragedia con 121 persone contagiate e 18 anziani morti. E' questo il drammatico bilancio della visita di un San Nicholas (San Nicola o San Nicolò) in una casa di riposo nella cittadina di Mol, in Belgio. Quella che doveva essere un'iniziativa per regalare qualche momento di felicità agli anziani chiusi nella struttura, in questo anno difficilissimo, si è trasformata in mega focolaio con decessi e malati.

Il Dailymail racconta della vicenda spiegando che era stata la dirigenza della Rsa a voler ''regalare'' questo momento agli ospiti i primi di dicembre. Purtroppo, però, l'uomo travestitosi da San Nicola non era stato controllato dal punto di vista sanitario e pochi giorni dopo la visita aveva scoperto di essere positivo. La struttura è stata allertata tre giorni dopo e sono partiti i test di controllo ma ormai era troppo tardi. Il 15 dicembre è arrivata la notizia dei primi 60 infetti arrivati a 121, oggi, di cui 36 operatori sanitari. Ma soprattutto si contano già 18 morti e alcuni degli anziani sono in condizioni molto critiche.

All'inizio era stato riferito che tutti avevano seguito le regole per evitare pericoli, e quindi mascherina sempre indosso sia per il Babbo Natale che per gli anziani e distanze di sicurezza di almeno 2 metri tra lui e i pazienti. Poi, invece, è stato evidente che le cose erano andate diversamente dai tanti selfie e dalle tante foto scattate in quell'occasione e pubblicate dal giornale inglese. Le autorità locali hanno intanto avviato le indagini: indagati i dirigenti della casa di riposo, che si sono detti sconvolti dall’accaduto.