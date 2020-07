Viene visto in difficoltà da alcuni ciclisti, i vigili del fuoco salvano un uomo nel fiume Adige

LAVIS. Una persona è stata salvata dalle acque del fiume Adige. In azione diverse unità della macchina dei soccorsi.

L'allerta è scattata intorno alle 17.45 di oggi, giovedì 30 luglio, quando i familiari hanno interessato il Numero unico per le emergenze per un mancato rientro a casa.

Subito sono scattate le attività di ricerca lungo il tratto del fiume all'altezza del centro abitato di Lavis.

La macchina dei soccorsi si è coordinata in un'operazione particolarmente articolata.

I vigili del fuoco di Lavis sono entrati in azione, infatti, con due squadre: il nucleo fluviale con natante per setacciare il fiume e alcune unità di terra per la ricerca lungo gli argini.

La situazione si è definitivamente sbloccata quando alcuni ciclisti in transito lungo la ciclabile che costeggia il corso d'acqua hanno notato la presenza di una persona in difficoltà per avvisare i soccorsi.

Nel frattempo da Trento sono salite con le moto d'acqua le unità del nucleo Saf dei permanenti. Un intervento particolarmente complesso e delicato anche per la portata del fiume.

La professionalità e la determinazione dei pompieri ha permesso di riportare l'uomo a riva. Lì è stata affidato alle cure del personale sanitario, mentre sul posto si sono portati anche i carabinieri.