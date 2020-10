Violento scontro fa un giovane in moto e una corriera: elitrasportato in codice rosso all’ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, anche vigili del fuoco e carabinieri

CLES. L’allarme è scattato intorno alle 8e30 di questa mattina, 20 ottobre, quando per cause ancora da accertare un giovane che si trovava a bordo di una moto si è scontrato con un mezzo di Trentino trasporti.

Il ragazzo a bordo della moto ha urtato la parte interiore della corriera. L’incidente è avvenuto a Cles in via Campo sportivo più o meno all’altezza della fabbrica Dalmec. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

Nel frattempo tre squadre dei vigili del fuoco di Cles sono usciti dalla caserma per supportare l’intervento dell’elisoccorso e mettere in sicurezza la strada. Il giovane è stato imbarellato e stabilizzato, dopodiché l’elicottero lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Da quanto si apprende il giovane è rimasto ferito al braccio. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica, in particolare si sta cercando di capire se si sia trattato di un frontale, oppure, se il giovane a bordo della moto stesse uscendo da una via laterale.