Alpinista e scrittore di libri di montagna scivola e sbatte sulle rocce: è in gravi condizioni

Emanuele Menegardi, molto noto nell'ambiente con più di 1.500 via di roccia all'attivo e in passato nominato accademico del Cai è caduto ieri sulla Prion del Cornetto

PASSO DI CAMPOGROSSO. E' ricoverato in gravi condizioni l'alpinista Emanuele Menegardi, molto noto nell'ambiente con più di 1.500 via di roccia all'attivo e in passato nominato accademico del Cai. Autore, tra le altre cose di un libro intitolato “Arrampicate inedite e d’ambiente” pubblicato con la casa editrice Vividolomiti, in cui racconta delle 55 vie di roccia percorse. Ebbene ieri è rimasto vittima di un terribile incidente sul Prion del Cornetto al confine tra Trentino e Veneto, nel vicentino.

Il noto alpinista, 63enne di Castiglione delle Stivere, ex professore di matematica, è scivolato poco dopo le 13.30 di ieri dopo aver salito la via Maica assieme ad un amico. I due erano scesi più in basso per raggiungere l'attacco di una seconda via, la Placca d'argento, ma dopo poco aver iniziato ad arrampicare l'uomo è volato dalla parete.

Il compagno si è dovuto spostare fino a trovare campo prima di poter lanciare l'allarme. Dopo aver sorvolato la zona e individuato il luogo dell'incidente, l'elicottero di Verona emergenza ha sbarcato in hovering tecnico di elisoccorso e medico, che hanno subito praticato le manovre di rianimazione allo scalatore.

L'eliambulanza nel frattempo è scesa al Rifugio Balasso per imbarcare in supporto alle operazioni due tecnici del soccorso alpino di Schio, calati poi con il verricello. Stabilizzato, l'infortunato, che aveva riportato un sospetto politrauma, è stato imbarellato e recuperato con un verricello di una decina di metri, così come equipaggio e soccorritori.

Trasportato a valle, gli sono state prestate ulteriori cure urgenti, per essere poi caricato a bordo e accompagnato all'ospedale di Vicenza. L’uomo si trova tutt’ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.