Anche il giudice certifica: ''La Voce del Trentino ha effettivamente diffuso notizie false''. Archiviata la querela dell'editore Roberto Conci

Qualche mese fa l'editore de La Voce del Trentino aveva querelato il Dolomiti per aver scritto che ''figure come il presidente della Camera di Commercio di Trento Gianni Bort (...) ha pensato fosse meglio investire nella Voce del Trentino, il quotidiano online che negli ultimi anni si è distinto per notevoli fake news e che meno di un anno fa veniva inserito nella black list dei siti internazionali (...)''. Pm e giudice hanno archiviato l'accusa confermando che quanto è stato scritto corrisponde al vero

TRENTO. Che il sito online La Voce del Trentino si sia distinto negli anni per le terribili fake news prodotte è cosa nota anche al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori (tanto che era stata inserita anche nella black list dei siti internazionali che hanno scritto ''bufale'' sul coronavirus dall'ente di controllo NewsGuard). Ora lo ribadisce anche il Tribunale di Trento archiviando la querela per diffamazione fatta dall'editore del quotidiano, Roberto Conci della Cierre Edizioni, che aveva citato in giudizio il sottoscritto, direttore de il Dolomiti, Luca Pianesi difeso dall'avvocata Claudia Eccher, per aver ''offeso la reputazione de La Voce del Trentino affermando in un articolo del 21 gennaio 2021, recante la sua firma che si sarebbe “distinto negli ultimi anni per notevoli fake news e che meno di anno fa veniva inserito nella black list dei siti internazionali che hanno scritto bufale sul coronavirus”.

L'articolo in questione era quello dal titolo ''Chiusura Trentino, i giornalisti beffati da una proprietà senza rispetto. Il sindacato: ''Reiterate violazioni contrattuali e di legge. L'azienda respinge tutte le proposte'' che parlava del sistema editoriale locale. In un passaggio (quello messo in discussione da Conci) scrivevamo: ''Imprenditori locali hanno fornito la spalla a Ebner entrando nei Cda delle testate del Gruppo legittimando la nascita del blocco monopolistico mentre, per esempio, figure come il presidente della Camera di Commercio di Trento Gianni Bort (che siede anche nel Cda dell'Adige e oggi della società unica) ha pensato fosse meglio investire nella Voce del Trentino, il quotidiano online che negli ultimi anni si è distinto per notevoli fake news e che meno di un anno fa veniva inserito nella black list dei siti internazionali che hanno scritto ''bufale'' sul coronavirus, trasformandosi nel loro principale sponsor (condividendo, tra l'altro, con i suoi contatti su WhatsApp decine di loro articoli al giorno, nell'imbarazzo quotidiano di molti di quelli che se li vedono recapitare sullo smartphone)''.

Sulla questione prima la Pm, e poi il giudice per le indagini preliminari, hanno riconosciuto che ''La Voce del Trentino ha effettivamente diffuso notizie false''. La lista è interminabile e stando semplicemente al materiale prodotto per la causa in questione e del quale ci siamo occupati pubblicamente, si va dalla notizia totalmente inventata di un bambino appena nato trovato morto in un bidone, alla notizia totalmente inventata che era stato trovato un focolaio di aviaria in Trentino in una specifica azienda, al video diffuso di un'auto dei carabinieri che veniva distrutta da un immigrato, dicevano a Trento in via Pozzo e invece era un vecchio video girato qualche tempo prima a Bologna.

Proseguendo c'era la notizia copiata e incollata da Libero con le foto segnaletiche di quattro persone che loro stessi accusavano di essere gli ''stupratori di Rimini'', ''ecco le facce degli schifosi subanimali'' titolava La Voce: peccato che quelle quattro persone nulla centrassero con quella vicenda. Gli immigrati, d'altronde, sono sempre stati facili obbiettivi per il quotidiano di Roberto Conci e allora ecco una fake vecchia, smentita già anni prima, ripubblicata come fosse nuova (nonostante nell'articolo si citasse addirittura un sindaco del Pd che non c'era più da mesi) dal titolo ''50 italiani chiedono asilo in Chiesa. La Caritas: 'Aiutiamo solo gli immigrati''.

Molti di questi articoli, quasi sempre i pezzi peggiori, quelli che servivano a colpire direttamente qualcuno, erano firmati da Andrea Tumiotto che veniva inserito pubblicamente tra i collaboratori del giornale con tanto di foto. Peccato che anche chi scriveva le notizie era un fake. L'immagine che veniva ''venduta'' ai lettori era quella di un volto di un modello ''Shutterstock'' e dietro quella firma altri non c'era che lo stesso Roberto Conci come emerso in sede processuale quando lo stesso Conci è stato condannato con l'ex leader locale di Forza Nuova per quell'orribile violazione di ogni regola deontologica quando La Voce del Trentino ha pubblicato il video e le immagini di un'udienza a porte chiuse (che tanto per cambiare riguardava uno straniero), rubati da una telecamera di sorveglianza interna del Tribunale di Trento.

La serie, come detto, potrebbe continuare (c'era stata anche la discesa in campo in politica lampo con Agire di Claudio Cia con tanto di auto-articolo per proclamarla salvo poi dover ritirare la candidatura in tempo una settimana) e ovviamente ci sono anche quelle che riguardano il Covid e che le sono valse l'iscrizione, un anno e mezzo fa, nella black list dei siti internazionali che hanno scritto ''bufale'' come riportato da NewsGuard ente di controllo delle testate come ribadito anche da Pm e Giudice e come scrivevamo in quella frase oggetto di querela.

''Si documenta inoltre il riferimento dell'inserimento de 'La Voce del Trentino' nel catalogo di NewsGuard riferito ai siti che hanno diffuso fake news sul coronavirus (''sito con orientamento politico di destra [...] e che ha pubblicato informazioni imprecise e non comprovate, tra cui sulla pandemia da Covid-19''). Non spettando a questo pubblico ministero - si legge nell'atto del Tribunale - il compito di affermare o negare il legittimo inserimento de ''La Voce del Trentino in tale catalogo, deve tuttavia riconoscersi la corrispondenza di quanto dichiarato dall'indagato (Luca Pianesi de il Dolomiti ndr) con i fatti, allegati e comprovati dalla difesa''.

Tutto confermato, insomma, dall'inizio alla fine.