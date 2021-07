Arriva in un tornante e l'auto viene completamente avvolta dalle fiamme, momenti di paura per un uomo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avio. Purtroppo il mezzo è andato completamente distrutto, non ci sono feriti

PERI. Momenti di paura questa mattina sulla provinciale Peri-Fosse al nono tornante dove un'auto, tutto ad un tratto, ha preso fuoco.

L'allarme è scattato attorno alle 7.30 e sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco di Avio.

Il mezzo, in prossimità del tornante ha preso fuoco e in pochissimo tempo le fiamme lo hanno avvolto interamente. La persona che si trovava alla guida ha fatto a tempo a scendere e a mettersi in salvo.

Purtroppo in pochissimo tempo l'incendio ha completamente distrutto l'auto.